Мощные взрывы в Одессе прогремели вечером в понедельник, 23 марта. Российские войска атаковали город беспилотниками.

Взрывы в Одессе 23 марта: какие последствия

Информацию о серии взрывов в Одессе сообщили украинские журналисты с места событий.

Утром 23 марта руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что гражданская инфраструктура Одесской области вновь подверглась массированной атаке российских дронов.

По его словам, под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура.

По информации Одесской ОВА, в результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Также поврежден склад на территории порта.

Как утверждают в областной военной администрации, обошлось без пострадавших. На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1489-е сутки.

