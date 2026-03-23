Потужні вибухи в Одесі прогриміли надвечір у понеділок, 23 березня. Російські війська атакували місто безпілотниками.

Вибухи в Одесі 23 березня: які наслідки

Інформацію про серію вибухів в Одесі повідомили українські журналісти з місця події.

Вранці 23 березня керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що цивільна інфраструктура Одеської області знову зазнала масованої атаки російських дронів.

За його словами, під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура.

За інформацією Одеської ОВА, внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Також пошкоджено склад на території порту.

Як стверджують в обласній військовій адміністрації, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їхніх ліквідація.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1489-ту добу.

