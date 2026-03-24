В Сумской области российский дрон атаковал маршрутное такси, которое двигалось в направлении Песчанского старостата, в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака на маршрутку в Сумской области 24 марта: что известно

По словам чиновников, под удар попало маршрутное такси по маршруту Сумы — Нижнее Песчаное, которое двигалось в направлении Песчанского старостата.

По словам местных властей, враг сознательно выбрал гражданский транспорт в качестве цели.

В результате удара пострадал 65-летний водитель маршрутки. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

На момент атаки пассажиров в транспорте не было.

Маршрутное такси получило повреждения.

Также этим же утром российские войска атаковали еще один старостат Сумской общины.

В Стецковском старостате FPV-дрон попал по территории частного домовладения.

В результате этого поврежден забор, два легковых автомобиля, выбиты окна жилого дома.

Другие последствия атаки в настоящее время уточняются.

Напомним, что утром 24 марта российские оккупанты также атаковали электропоезд по маршруту Слатыно — Харьков.

В результате атаки погиб пассажир поезда. Машинист и его помощник получили острую реакцию на стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

Фото: Сумская МВА

