В Сумской области российский дрон атаковал маршрутку: есть раненый
В Сумской области российский дрон атаковал маршрутное такси, которое двигалось в направлении Песчанского старостата, в результате чего пострадал водитель.
Об этом сообщили глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Атака на маршрутку в Сумской области 24 марта: что известно
По словам чиновников, под удар попало маршрутное такси по маршруту Сумы — Нижнее Песчаное, которое двигалось в направлении Песчанского старостата.
По словам местных властей, враг сознательно выбрал гражданский транспорт в качестве цели.
В результате удара пострадал 65-летний водитель маршрутки. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.
На момент атаки пассажиров в транспорте не было.
Маршрутное такси получило повреждения.
Также этим же утром российские войска атаковали еще один старостат Сумской общины.
В Стецковском старостате FPV-дрон попал по территории частного домовладения.
В результате этого поврежден забор, два легковых автомобиля, выбиты окна жилого дома.
Другие последствия атаки в настоящее время уточняются.
Напомним, что утром 24 марта российские оккупанты также атаковали электропоезд по маршруту Слатыно — Харьков.
В результате атаки погиб пассажир поезда. Машинист и его помощник получили острую реакцию на стресс.
Фото: Сумская МВА