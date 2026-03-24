На Сумщині російський дрон атакував маршрутне таксі, яке рухалося у напрямку Піщанського старостату, внаслідок чого постраждав водій.

Про це повідомили очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака на маршрутку на Сумщині 24 березня: що відомо

За словами чиновників, під удар потрапило маршрутне таксі сполученням Суми — Нижнє Піщане, яке рухалося у напрямку Піщанського старостату.

За словами місцевої влади, ворог свідомо обрав цивільний транспорт як ціль.

Унаслідок удару постраждав 65-річний водій маршрутки. Його госпіталізували, загрози життю немає.

На момент атаки пасажирів у транспорті не було.

Маршрутне таксі зазнало пошкоджень.

Також цього ж ранку російські війська атакували ще один старостат Сумської громади.

У Стецьківському старостаті FPV-дрон влучив по території приватного домоволодіння.

В результаті цього пошкоджено паркан, два легкових автомобілі, вибито вікна житлового будинку.

Інші наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, що зранку 24 березня російські окупанти також атакували електропотяг сполученням Слатине — Харків.

Унаслідок атаки загинув пасажир потяга. Машиніст та його помічник дістали гостру реакцію на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

Фото: Сумська МВА

