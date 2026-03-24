Взрывы в Тернополе прозвучали днем во вторник во время воздушной тревоги. Силы ПВО ведут огонь по российским дронам.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

Взрывы в Тернополе 24 марта: какие последствия

— В Тернополе взрыв! Оставайтесь в укрытиях, — написал глава ОВА.

Воздушную тревогу в городе объявили в 16:31. Пастух написал, что силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Напомним, взрывы во Львове прогремели 24 марта во время воздушной тревоги.

Область подвергается атаке ударных БпЛА. Зафиксировано попадание в центральную часть города. По меньшей мере двое человек получили тяжелые ранения. Также зафиксировано попадание в дом в жилом массиве Сыхов.

По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, есть попадание в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО.

Позже глава ОВА сообщил, что предварительно на Львовщине травмированы семь человек, из них одна женщина — в тяжелом состоянии.

В результате атаки вражеских беспилотников во Львове произошли возгорания жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины. Повсюду работают пожарные.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1490-е сутки.

