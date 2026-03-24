Вибухи у Тернополі пролунали вдень у вівторок під час повітряної тривоги. Сили ППО працюють по російських дронах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Вибухи у Тернополі 24 березня: які наслідки

– У Тернополі вибух! Залишайтесь в укриттях, – написав очільник ОВА.

Повітряну тривогу в місті оголосили о 16:31. Пастух написав, що сили ППО збивають ворожі дрони.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що рух громадського транспорту на проспекті Степана Бандери тимчасово обмежений в обох напрямках.

За його словами, про відновлення руху поінформують додатково.

Мер не вказав, що обмеження руху у середмісті пов’язане з атакою безпілотників, однак раніше у Тернополі пролунали вибухи.

Нагадаємо, вибухи у Львові пролунали 24 березня під час повітряної тривоги.

Львівську область атакують ударні безпілотники. Зафіксовано влучання у центральній частині міста. Щонайменше двоє людей зазнали важких поранень. Також є влучання у будинок у житловому масиві Сихів.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що є приліт у центральну частину Львова. За попередніми даними, постраждала спадщина ЮНЕСКО.

Згодом очільник ОВА уточнив, що, за попередньою інформацією, на Львівщині травмовані семеро людей. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові сталися займання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.

Крім того, через падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. На всіх місцях працюють рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1490-ту добу.

