Теракт у Бучі: місцевому жителю повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру зловмиснику, який 23 березня вчинив теракт у Бучі, повідомляють Нацполіція України та Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що на одній із вулиць міста пролунав вибух, про який поліції повідомила місцева жителька. Вона розповіла, що унаслідок цього в її будинку було пошкоджено вікна та фасад.

Під час роботи на місці події стався ще один вибух, унаслідок якого двоє правоохоронців отримали поранення.

Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали 21-річного виконавця злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

– За словами підозрюваного, він познайомився з невідомим у комп’ютерній грі. Згодом, ймовірно, представником РФ було запропоновано вчиняти підриви на території області та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. За кожне виконане “завдання” обіцяли винагороду – 25 тис. грн, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

За версією слідства, дії підозрюваного були спрямовані на залякування населення та дестабілізацію ситуації, що є характерними ознаками терористичного акту.

Під час обшуку у підозрюваного також було виявлено синтетичні наркотичні речовини. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію за фактом їх зберігання.

За цим фактом слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні особи, зокрема організатори та координатори злочину. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Нацполіції застерігають громадян, що спецслужби РФ активно використовують онлайн-ігри, соціальні мережі та месенджери для вербування виконавців диверсій та терактів. Будь-які пропозиції “легкого заробітку”, пов’язані з виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки.

Нагадаємо, що вчора, 23 березня, Служба безпеки України та Нацполіція по гарячих слідах за декілька годин затримали виконавця теракту в Бучі, який стався у той день рано-вранці.

