Взрывы в Харькове прогремели в ночь на пятницу, 27 марта. Враг нанес ракетный удар по одному из районов города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 27 марта: какие последствия

— Зафиксирован ракетный удар по Киевскому району, есть раненые. Детали уточняем, — написал он.

Позже он додавил, что произошло попадание ракеты в многоквартирный дом. Подробности выясняются.

Ранее Военно-воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации и угрозе со стороны ударных БпЛА для Харькова.

Напомним, утром 26 марта российская армия нанесла удар Шахедом по Слободскому району Харькова.

По состоянию на вечер четверга было известно, что число пострадавших в результате удара РФ возросло до 10 человек.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, 65-летний мужчина получил ранения осколками стекла, его госпитализировали.

Еще 9 человек перенесли сильный стресс и получили медицинскую помощь на месте.

