Взрывы в Харькове 27 марта: враг нанес ракетный удар по городу, есть раненые
Взрывы в Харькове прогремели в ночь на пятницу, 27 марта. Враг нанес ракетный удар по одному из районов города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 27 марта: какие последствия
— Зафиксирован ракетный удар по Киевскому району, есть раненые. Детали уточняем, — написал он.
Позже он додавил, что произошло попадание ракеты в многоквартирный дом. Подробности выясняются.
Ранее Военно-воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации и угрозе со стороны ударных БпЛА для Харькова.
Напомним, утром 26 марта российская армия нанесла удар Шахедом по Слободскому району Харькова.
По состоянию на вечер четверга было известно, что число пострадавших в результате удара РФ возросло до 10 человек.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, 65-летний мужчина получил ранения осколками стекла, его госпитализировали.
Еще 9 человек перенесли сильный стресс и получили медицинскую помощь на месте.