Вибухи у Харкові пролунали у ніч проти п’ятниці, 27 березня. Ворог влучив ракетою по одному з районів міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 27 березня: які наслідки

– Зафіксовано удар ракетою по Київському району, є поранені. Деталі уточнюємо, – написав він.

Пізніше мер додав, що відбулося влучання ракети у багатоквартирний будинок. Деталі зʼясовуються.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації та загрозу ударних БпЛА для Харкова.

Нагадаємо, російська армія вранці 26 березня завдала удару Шахедом по Слобідському району Харкова.

Станом на вечір четверга було відомо що кількість постраждалих унаслідок удару РФ зросла до 10 людей.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, 65-річний чоловік зазнав поранень склом, його госпіталізували.

Ще 9 людей зазнали сильного стресу й отримали медичну допомогу на місці.

Пов'язані теми:

