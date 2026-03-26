Взрывы в Чернигове прогремели вечером 26 марта. Враг атаковал транспортную инфраструктуру города. По предварительным данным, один человек пострадал.

Об этом сообщает начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в Чернигове 26 марта: что известно

По его словам, зафиксирован удар вражеского беспилотника по одному из объектов критической инфраструктуры.

Информация уточняется.

Напомним, утром 26 марта российские войска обстреляли Днепр.

В результате атаки пострадало многоэтажное здание: загорелись квартиры на втором и третьем этажах.

В соседних домах выбиты десятки окон.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе 90-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

