Взрывы в Чернигове 26 марта: дроны атаковали транспортную инфраструктуру
Взрывы в Чернигове прогремели вечером 26 марта. Враг атаковал транспортную инфраструктуру города. По предварительным данным, один человек пострадал.
Об этом сообщает начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.
Взрывы в Чернигове 26 марта: что известно
По его словам, зафиксирован удар вражеского беспилотника по одному из объектов критической инфраструктуры.
Информация уточняется.
Напомним, утром 26 марта российские войска обстреляли Днепр.
В результате атаки пострадало многоэтажное здание: загорелись квартиры на втором и третьем этажах.
В соседних домах выбиты десятки окон.
По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе 90-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.
