РФ третьи сутки атакует объекты Нафтогаза на Полтавщине: погиб работник
Российские войска уже третьи сутки подряд наносят массированные удары по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области. Во время последней атаки погиб работник Нафтогаза.
Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.
Атаки объектов Нафтогаза в Полтавской области
В результате очередного удара погиб человек.
— К сожалению, во время одной из атак россияне убили нашего коллегу – 55-летнего Романа Чмыхуна, оператора технологических установок. Глубокие соболезнования родным, близким и всему коллективу, – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Сергей Корецкий подчеркнул, что это уже вторая потеря за неделю.
Остановлена работа поврежденного оборудования. Идет ликвидация последствий российской атаки.
Вчера, 27 марта, в Полтавской области под удар попал объект Нефтегаза, который обеспечивает добычу газа. Его работа была остановлена.
Также сообщалось, что из-за повреждения технологического оборудования в Полтавской области 5040 абонентов остались без газоснабжения.
