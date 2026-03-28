Российские войска уже третьи сутки подряд наносят массированные удары по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области. Во время последней атаки погиб работник Нафтогаза.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.

Атаки объектов Нафтогаза в Полтавской области

В ведомстве заявили, что уже третьи сутки подряд российские войска массированно атакуют газодобывающие активы Группы Нафтогаз на Полтавщине.

В результате очередного удара погиб человек.

— К сожалению, во время одной из атак россияне убили нашего коллегу – 55-летнего Романа Чмыхуна, оператора технологических установок. Глубокие соболезнования родным, близким и всему коллективу, – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий подчеркнул, что это уже вторая потеря за неделю.

Остановлена ​​работа поврежденного оборудования. Идет ликвидация последствий российской атаки.

Вчера, 27 марта, в Полтавской области под удар попал объект Нефтегаза, который обеспечивает добычу газа. Его работа была остановлена.

Также сообщалось, что из-за повреждения технологического оборудования в Полтавской области 5040 абонентов остались без газоснабжения.

