Російські війська вже третю добу поспіль завдають масованих ударів по газовидобувній інфраструктурі на Полтавщині. Під час останньої атаки загинув працівник Нафтогазу.

Про це повідомили в Групі Нафтогаз.

Атаки об’єктів Нафтогазу на Полтавщині

У відомстві заявили, що вже третю добу поспіль російські війська масовано атакують газовидобувні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині.

Унаслідок чергового удару загинула людина.

— На жаль, під час однієї з атак росіяни вбили нашого колегу – 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок. Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу, – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Сергій Корецький наголосив, що це вже друга втрата за тиждень.

Наразі зупинено роботу пошкодженого обладнання. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Учора, 27 березня, на Полтавщині під удар потрапив об’єкт Нафтогазу, який забезпечує видобуток газу. Його роботу було зупинено.

Також повідомлялося, що через пошкодження технологічного обладнання в Полтавській області 5040 абонентів залишилися без газопостачання.

Фото: Група Нафтогаз

