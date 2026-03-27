Ворог атакував промислове підприємство у Полтавському районі. Після ворожого удару понад 5 тис. абонентів без газу.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавщину сьогодні, 27 березня: що відомо

Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання.

Зараз дивляться

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

Нагадаємо, що вночі та вранці 8 березня ворожі дрони вдарили у промислове підприємство в Миргородському районі Полтавської області. Повідомлялося, що вибухами пошкодило лише виробниче обладнання, а постраждалих серед працівників і місцевих жителів не було.

26 лютого пролунала серія вибухів у Полтаві та Полтавській громаді. Тоді Повітряні сили попереджали про атаку російських дронів.

20 лютого на Полтавщині РФ ударними дронами атакувала нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз. Там сталася масштабна пожежа. Від початку року та станом на 20 лютого ворог понад 20 разів ударив по об’єктах компанії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.