Російські війська завдали удару по газовидобувній інфраструктурі Групи Нафтогаз у Полтавській області, внаслідок чого об’єкт зазнав значних пошкоджень і зупинив роботу.

Про це повідомили в Нафтогаз України.

Атака на об’єкти Нафтогазу на Полтавщині 27 березня: що відомо

За даними газової компанії, під удар потрапив об’єкт, який забезпечує видобуток газу.

Атака сталася напередодні та повторилася цієї ночі.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Об’єкт зазнав серйозних пошкоджень, через що його роботу було зупинено.

— Лише від початку року російські війська близько 40 разів атакували інфраструктуру компанії, зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

За його словами, наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.

Раніше стало відомо, що російські війська атакували промислове підприємство у Полтавському районі.

Унаслідок удару було пошкоджено технологічне обладнання, через що без газопостачання залишилися 5 040 абонентів.

Фото: Нафтогаз

