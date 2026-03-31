Около 10:00 российский ударный дрон атаковал город Чугуев в Харьковской области.

Об этом сообщила глава города Чугуев Галина Минаева.

Атака на Чугуев 31 марта: что известно

По словам Галины Минаевой, вражеский дрон попал в неработающее предприятие в одном из микрорайонов Чугуева. Взрывами повреждены помещения предприятия, объект критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов.

В домах в основном разбиты окна и крыши.

По состоянию на 12:00 известно о пострадавшей гражданской женщине и трех сотрудниках полиции.

Все районы Чугуева, где пропало электричество, будут подключены ориентировочно в течение двух часов. В микрорайоне Дружба электроснабжение будет восстановлено после обследования территории на предмет наличия взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети.

Напомним, что 27 марта враг нанес ракетный удар по одному из районов Харькова. Пострадало 9-этажное жилое здание. В результате удара по многоэтажке пострадали 8 человек.

Утром 26 марта российская армия нанесла удар Шахедом по Слободскому району Харькова. За сутки число пострадавших в результате удара возросло до 10 человек.

