Дрон вдарив по Чугуєву: є поранені, пошкоджено інфраструктуру та будинки
Близько 10:00 російський ударний дрон атакував Чугуїв, що на Харківщині.
Про це повідомила очільниця міста Чугуїв Галина Мінаєва.
Атака на Чугуїв 31 березня: що відомо
За словами Галини Мінаєвої, ворожий дрон поцілив у непрацююче підприємство в одному з мікрорайонів Чугуєва. Вибухами пошкоджено приміщення підприємства, об’єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків.
У домівках переважно побило вікна та дахи.
Станом на 12:00 відомо про постраждалу цивільну жінку та трьох співробітників поліції.
Усі райони Чугуєва, де зникло світло, будуть підключені орієнтовно протягом двох годин. У мікрорайоні Дружба електропостачання буде відновлене після обстеження території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі.