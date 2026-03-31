Близько 10:00 російський ударний дрон атакував Чугуїв, що на Харківщині.

Про це повідомила очільниця міста Чугуїв Галина Мінаєва.

Атака на Чугуїв 31 березня: що відомо

За словами Галини Мінаєвої, ворожий дрон поцілив у непрацююче підприємство в одному з мікрорайонів Чугуєва. Вибухами пошкоджено приміщення підприємства, об’єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків.

У домівках переважно побило вікна та дахи.

Станом на 12:00 відомо про постраждалу цивільну жінку та трьох співробітників поліції.

Усі райони Чугуєва, де зникло світло, будуть підключені орієнтовно протягом двох годин. У мікрорайоні Дружба електропостачання буде відновлене після обстеження території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі.

