Во вторник, 31 марта, в Ивано-Франковске прогремели взрывы на улице Вовчинецкой. О двух громких звуках рассказал мужчина, вызвавший на место происшествия полицию в 21:05.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области Facebook.

Взрывы в Ивано-Франковске 31 марта: что известно

Сейчас смотрят

Отмечается, что полиция проверила информацию о звуках, подобных взрывам, на улице Вовчинецкой.

– В результате проверки правоохранители установили, что это был звук петарды. Угрозы для граждан нет, – говорится в сообщении.

Тем временем городской голова Руслан Марцинкив обнародовал заявление, в котором уточнил, что взрывы в Ивано-Франковске звучали второй день подряд, и каждый раз речь шла о взрывах петард.

– Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция вас найдет! И будете отвечать по законам военного времени. В войну пиротехника запрещена! В настоящее время это – не баловство! Это ответственность, – предупредил он.

Напомним, 24 марта взрывы из-за массированной российской атаки на Украину звучали, в частности, в Ивано-Франковске.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.