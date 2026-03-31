У вівторок, 31 березня, у Івано-Франківську пролунали вибухи на вулиці Вовчинецькій. Про два гучних звуки розповів чоловік, що викликав на місце події поліцію о 21:05.

Про це йдеться у повідомленні поліції Івано-Франківської області на Facebook.

Вибухи в Івано-Франківську 31 березня: що відомо

Зазначається, що поліція перевірила інформацію щодо звуків, схожих на вибухи, на вулиці Вовчинецькій.

– У результаті перевірки правоохоронці встановили, що це був звук від петарди. Загрози для громадян немає, – йдеться у повідомленні.

Тим часом міський голова Руслан Марцінків оприлюднив заяву, в якій уточнив, що вибухи у Івано-Франківську звучали другий день підряд, і щоразу мова йшла про підриви петард.

– Звертаюся до тих, хто це робить: поліція вас знайде! І відповідати будете по законах військового часу. У війну піротехніка заборонена! В теперішній час це – не пустощі! Це відповідальність, – попередив він.

Нагадаємо, 24 березня вибухи через масовану російську атаку на Україну звучали, зокрема, в Івано-Франківську.

