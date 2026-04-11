Російські війська завдали двох ударів по житлових кварталах Сум, унаслідок чого є постраждалі, пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у ДСНС України та Національній поліції України.

Атака на Суми 11 квітня: що сталося

За даними рятувальників, перший удар припав на багатоповерховий будинок. Унаслідок влучання було зруйновано покрівлю, виникла пожежа.

Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися п’ятеро мешканців із гострою реакцією на стрес.

Другий удар стався по іншому житловому будинку. Там спалахнули пожежі одразу на першому та третьому поверхах.

Під час рятувальної операції надзвичайники витягли травмовану жінку та передали її медикам. Попередньо, унаслідок цього удару постраждали ще п’ятеро людей, серед них дитина.

Із пошкоджених будинків провели евакуацію мешканців.

Загалом унаслідок атаки на Суми пошкоджено щонайменше 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок і близько 10 автомобілів.

У будівлях вибито вікна, пошкоджено покрівлі та окремі конструкції.

За уточненими даними поліції, загалом у Сумах унаслідок обстрілу травмовано 17 людей, серед яких 14-річна дитина.

Крім житлових будинків, пошкоджень зазнали також об’єкти інфраструктури, зокрема підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

Фото : ГСЧС, Нацполиция

Пов'язані теми:

