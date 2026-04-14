В Броварах Киевской области утром в субботу, 14 апреля, прогремел взрыв. Вероятно, речь идет о теракте.

Эту информацию Укринформ и Суспільне Київ подтвердили в правоохранительных органах.

– Информацию о теракте подтверждаю. В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативные действия. В ближайшее время полиция, СБУ и прокуратура Киевской области выступят с официальным заявлением, – утверждает источник.

Отмечается, что взрыв в Броварах утром произошел в частном секторе. Подозреваемые уже задержаны. Вероятно, речь идет о теракте.

Более подробную информацию полиция должна обнародовать чуть позже.

В понедельник, 23 марта, произошел теракт в Буче, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Связанные темы:

