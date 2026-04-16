Цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА.

Нічна атака Одеси: що відомо

Внаслідок атаки Одеси постраждали 16 людей, проінформував начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також відомо про вісім загиблих.

– Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним та близьким, – написав він у Telegram.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

Нагадаємо, що ввечері 15 квітня російські війська атакували Одесу. У місті зафіксували влучання по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – постраждали.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, упродовж доби російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак на Україну, застосувавши 703 засоби повітряного нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.

