Атака на Одесу: дрони та ракети РФ вбили 8 людей, ще 16 — постраждали
- РФ завдала удару по Одесі, запустивши ракети та дрони по місту.
- Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, ще 16 - постраждали.
- Крім того, зафіксовані пошкодження об'єктів інфраструктури та житлового будинку.
Цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА.
Нічна атака Одеси: що відомо
Внаслідок атаки Одеси постраждали 16 людей, проінформував начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також відомо про вісім загиблих.
– Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним та близьким, – написав він у Telegram.
Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.
Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.
Нагадаємо, що ввечері 15 квітня російські війська атакували Одесу. У місті зафіксували влучання по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще шість – постраждали.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, упродовж доби російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак на Україну, застосувавши 703 засоби повітряного нападу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.
