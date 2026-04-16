На Закарпатье ученик выстрелил в одноклассника, на данный момент на месте происшествия работает полиция.

На Закарпатье ученик стрелял в одноклассника: что известно

Как сообщила Нацполиция Украины, в одном из учебных заведений Ужгородского района Закарпатской области ученик произвел выстрел и ранил одноклассника.

– Сегодня в 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса. Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела – одним ранил своего одноклассника, — говорится в сообщении.

После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Патрульные полицейские задержали парня.

Сейчас смотрят

На месте происшествия работают наряды полиции. Медики осмотрели потерпевшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейский изъяли пистолет – предварительно травматический.

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства. В частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

К слову, недавно в центре Луцка девушка устроила стрельбу из пневматического оружия, попав в окно троллейбуса во время высадки пассажиров на Театральной площади.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.