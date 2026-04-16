На Закарпатті учень стріляв у однокласника: що відомо

Як повідомила Нацполіція України, в одному з навчальних закладів Ужгородського району Закарпатської області учень здійснив постріл та поранив однокласника.

– Сьогодні о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу. Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника, – йдеться у повідомленні.

Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця.

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.

До речі, нещодавно у центрі Луцька дівчина влаштувала стрілянину з пневматичної зброї, поціливши у вікно тролейбуса під час висадки пасажирів на Театральному майдані.

