Дістав пістолет під час уроку: на Закарпатті учень вистрілив в однокласника
- В одному з навчальних закладів Ужгородського району учень під час уроку погрожував однокласникам.
- Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли.
- Внаслідок цього було поранено одного з учнів, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.
Як повідомила Нацполіція України, в одному з навчальних закладів Ужгородського району Закарпатської області учень здійснив постріл та поранив однокласника.
– Сьогодні о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу. Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника, – йдеться у повідомленні.
Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця.
Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.
Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.
До речі, нещодавно у центрі Луцька дівчина влаштувала стрілянину з пневматичної зброї, поціливши у вікно тролейбуса під час висадки пасажирів на Театральному майдані.