В четверг, 16 апреля, враг может нанести массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— Получаем информацию, что сегодня, 16 апреля, россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии, — говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал херсонцев не выходить на улицу без крайней необходимости и воздержаться от визитов в центральную часть города.

Напомним, сегодня утром российские войска атаковали дронами энергетическую инфраструктуру южных регионов Украины.

В результате ударов без электроснабжения остались потребители в Николаевской и Херсонской областях.

В Укренерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы начались сразу после того, как это позволила ситуация, связанная с безопасностью.

Жителей южных областей призвали экономно использовать электроэнергию.

В Николаевской областной военной администрации уточнили, что без света остались Николаев и населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

Без электроснабжения также остался Херсон.

