Россияне планируют массированные удары по центру Херсона — ОВА
В четверг, 16 апреля, враг может нанести массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Сегодня враг может атаковать Херсон
— Получаем информацию, что сегодня, 16 апреля, россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии, — говорится в сообщении.
Глава ОВА призвал херсонцев не выходить на улицу без крайней необходимости и воздержаться от визитов в центральную часть города.
Напомним, сегодня утром российские войска атаковали дронами энергетическую инфраструктуру южных регионов Украины.
В результате ударов без электроснабжения остались потребители в Николаевской и Херсонской областях.
В Укренерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы начались сразу после того, как это позволила ситуация, связанная с безопасностью.
Жителей южных областей призвали экономно использовать электроэнергию.
В Николаевской областной военной администрации уточнили, что без света остались Николаев и населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.
Без электроснабжения также остался Херсон.