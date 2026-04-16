У четвер, 16 квітня, ворог може завдати масованих ударів по середмістю Херсона з використанням безпілотників і артилерії.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Отримуємо інформацію, що сьогодні, 16 квітня, росіяни планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням безпілотників та артилерії, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликав херсонців не виходити на вулицю без нагальної потреби та утриматися від візитів до центральної частини міста.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували дронами енергетичну інфраструктуру південних регіонів України.

Унаслідок ударів без електропостачання залишилися споживачі в Миколаївській і Херсонській областях.

В Укренерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи почали одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Жителів південних областей закликали ощадливо використовувати електроенергію.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації уточнили, що без світла залишилися Миколаїв і населені пункти Миколаївського та Баштанського районів.

Без електропостачання також залишився Херсон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.