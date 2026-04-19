Утром 19 апреля русская армия атаковала дронами Полтавскую область. Зафиксировано повреждение локомотива.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Атака на Полтавский район 19 апреля: что известно

По словам главы Полтавской ОВА, атака на Полтавский район произошла утром 19 апреля.

В результате обстрела зафиксировано попадание в локомотив, принадлежащее одному из местных предприятий.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Виталий Дьяковнич.

Всего во время ночной атаки на Украину 19 апреля Россия выпустила по Украине 236 БпЛА разных типов, около 150 из которых составляли дроны типа Shahed.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 32 ударных дронов в 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях.

В частности, под ударом российских беспилотников оказался Чернигов. В результате ночной атаки на город погиб 16-летний парень, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, повреждены по меньшей мере семь частных домов, три из которых выгорели дотла, административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

