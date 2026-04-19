Уранці 19 квітня російська армія атакувала дронами Полтавську область. Зафіксовано пошкодження локомотива.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Атака на Полтавський район 19 квітня: що відомо
За словами голови Полтавської ОВА, атака на Полтавський район відбулася вранці 19 квітня.
Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання в локомотив, що належить одному з місцевих підприємств.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, передає Віталій Дяківнич.
Загалом, під час нічної атаки на Україну 19 квітня, Росія випустила по Україні 236 БпЛА різних типів, близько 150 з яких становили дрони типу Shahed.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 32 ударних дронів у 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.
Зокрема, під ударом російських безпілотників опинився Чернігів. Унаслідок нічної атаки на місто загинув 16-річний хлопець, ще четверо людей дістали поранення.
Крім того, пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, три з яких вигоріли вщент, адміністративну будівлю, навчальний заклад і два автомобіля.
