Нічна атака на Україну 19 квітня: скільки з 236 дронів збила ППО
Під час нічної атаки на Україну 19 квітня російські війська застосували 236 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 19 квітня: що відомо
Нічна атака на Україну розпочалася о 17:30 18 квітня.
Російські війська застосували 236 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
Близько 150 із них становили саме Шахеди.
Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 19 квітня протиповітряна оборона збила або приглушила 203 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні та Сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів у 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.
Зокрема, у Чернігові внаслідок нічної атаки загинув 16-річний хлопець, ще четверо людей дістали поранення.
За попередніми даними, після падіння ворожих безпілотників у місті виникли пожежі в приватному секторі. Вогонь охопив кілька житлових будинків.
Загалом пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, із яких три знищені повністю. Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, навчальний заклад і два автомобілі.
За даними Повітряних сил, ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі залишилися ворожі безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.
