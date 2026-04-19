Під час нічної атаки на Україну 19 квітня російські війська застосували 236 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 19 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 17:30 18 квітня.

Російські війська застосували 236 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Близько 150 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 19 квітня протиповітряна оборона збила або приглушила 203 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів у 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Зокрема, у Чернігові внаслідок нічної атаки загинув 16-річний хлопець, ще четверо людей дістали поранення.

За попередніми даними, після падіння ворожих безпілотників у місті виникли пожежі в приватному секторі. Вогонь охопив кілька житлових будинків.

Загалом пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, із яких три знищені повністю. Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, навчальний заклад і два автомобілі.

За даними Повітряних сил, ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі залишилися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

