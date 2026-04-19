Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Стрілянина в Чернігові: у чоловіка вилучили стартовий пістолет
Головне
- Поліція працює на місці стрілянини в Чернігові, де у чоловіка вже вилучили зброю.
- Інформація про постраждалих або стрільбу в бік дітей не підтвердилася.
У Чернігові сталася стрілянина у неділю, 19 квітня. У чоловіка забрали стартовий пістолет.
Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.
Стрілянина в Чернігові 19 квітня: що відомо
За інформацією поліції, правоохоронці працюють на місці події в Чернігові.
За попередніми даними, на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет.
У поліції повідомили, що інформація про стрільбу по дітях не підтверджується.
Водночас зазначається, що постраждалих немає внаслідок стрілянини.
У суботу, 18 квітня, внаслідок теракту в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей і постраждали ще 14 осіб.
Зловмисник, який відкрив вогонь по людях, згодом забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.
