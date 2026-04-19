У Чернігові сталася стрілянина у неділю, 19 квітня. У чоловіка забрали стартовий пістолет.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

За інформацією поліції, правоохоронці працюють на місці події в Чернігові.

За попередніми даними, на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет.

У поліції повідомили, що інформація про стрільбу по дітях не підтверджується.

Водночас зазначається, що постраждалих немає внаслідок стрілянини.

У суботу, 18 квітня, внаслідок теракту в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей і постраждали ще 14 осіб.

Зловмисник, який відкрив вогонь по людях, згодом забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.

