В Чернигове задержали 23-летнего мужчину за стрельбу посреди улицы
Правоохранители задержали мужчину, причастного к стрельбе в Чернигове 19 апреля.
Об этом сообщает Полиция Черниговской области.
Как сообщили в полиции, днем 19 апреля поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц Чернигова. После этого на место оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.
По данным полиции, двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, а вскоре один из них совершил несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета.
– К счастью, никто не пострадал, – говорится в сообщении.
Отмечается, что стражи порядка задержали 23-летнего мужчину в порядке статьи 298-2 действующего Уголовного процессуального кодекса Украины.
В полиции рассказали, что в гражданина попали оружие, а мотивы совершенных действий устанавливаются.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Днем 19 апреля стало известно о стрельбе в Чернигове. Как рассказали в полиции, информация о стрельбе в детей и предполагаемых пострадавших не подтвердилась.
Фото: Полиция Черниговской области