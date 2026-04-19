Правоохранители задержали мужчину, причастного к стрельбе в Чернигове 19 апреля.

Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

Стрельба в Чернигове 19 апреля: задержали мужчину

Как сообщили в полиции, днем ​​19 апреля поступило сообщение о выстрелах на одной из улиц Чернигова. После этого на место оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

По данным полиции, двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, а вскоре один из них совершил несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета.

– К счастью, никто не пострадал, – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка задержали 23-летнего мужчину в порядке статьи 298-2 действующего Уголовного процессуального кодекса Украины.

В полиции рассказали, что в гражданина попали оружие, а мотивы совершенных действий устанавливаются.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Днем 19 апреля стало известно о стрельбе в Чернигове. Как рассказали в полиции, информация о стрельбе в детей и предполагаемых пострадавших не подтвердилась.

Фото: Полиция Черниговской области

