Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до стрілянини в Чернігові 19 квітня.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

Стрілянина у Чернігові 19 квітня: затримали чоловіка

Як повідомили у поліції, вдень 19 квітня надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць Чернігова. Після цього на місце оперативно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Зараз дивляться

За даними поліції, двоє чоловіків з ознаками алкогольного спʼяніння йшли вулицею, а згодом один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета.

– На щастя, ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали 23-річного чоловіка в порядку статті 298-2 чинного Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції розповіли, що у громадянина влучили зброю, а мотиви скоєних дій наразі встановлюються.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі готується повідомлення про підозру. Триває досудове розслідування.

Вдень 19 квітня стало відомо про стрілянину в Чернігові. Як розповіли у поліції, інформація про стрільбу в дітей та ймовірних постраждалих не підтвердилася.

Фото: Поліція Чернігівської області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.