Поліцейських відсторонили від служби після стрілянини у Києві 18 квітня.

Про це 19 квітня повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Відсторонення поліцейських після стрілянини в Києві 18 квітня: що відомо

19 квітня у мережі з’явилося відео, на якому під час теракту в Голосіївському районі Києва співробітники поліції нібито тікають від стрільця, залишивши 11-річного хлопчика самого. Через це правоохоронців відсторонили від виконання службових обов’язків на період перевірки.

Уранці 19 квітня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

Служити та захищати – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей, – написав Клименко.

За його словами, результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.

Після цього Іван Вигівський повідомив, що правоохоронцями розпочато службове розслідування.

— На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків. Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань, заявив Вигівський.

Нагадаємо, учора, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях. Унаслідок теракту загинуло 6 осіб, ще 9 були госпіталізовані у зв’язку з пораненнями.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

