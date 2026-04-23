Стрельба во Львове: полицейские задержали мужчину в одной из многоэтажек
Во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу 23 апреля. Его доставили в специальное лечебное учреждение.
Об этом сообщает Полиция Львовской области.
Стрельба во Львове 23 апреля: что известно
По информации правоохранителей, 23 апреля около 09:20 поступило сообщение о выстрелах, которые слышали жители одного из многоквартирных домов на улице Гринченко во Львове.
Туда оперативно выехала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, спецназовцы и сотрудники других подразделений полиции Львовской области, а также патрульные.
По данным полиции, стрелял 34-летний мужчина – житель одной из квартир дома, имеющий ментальные нарушения.
Отмечается, что он совершил выстрелы в доме из револьвера системы Флобер. Когда мужчина увидел правоохранителей, то выбросил оружие в окно.
– В результате происшествия никто не пострадал. Стрельца доставили в специальное лечебное учреждение, – говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что револьвер Флобер изъяли и направили на экспертное исследование.
Как отмечается, в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации события.
Фото: Полиция Львовской области