Во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу 23 апреля. Его доставили в специальное лечебное учреждение.

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

Стрельба во Львове 23 апреля: что известно

По информации правоохранителей, 23 апреля около 09:20 поступило сообщение о выстрелах, которые слышали жители одного из многоквартирных домов на улице Гринченко во Львове.

Сейчас смотрят

Туда оперативно выехала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, спецназовцы и сотрудники других подразделений полиции Львовской области, а также патрульные.

По данным полиции, стрелял 34-летний мужчина – житель одной из квартир дома, имеющий ментальные нарушения.

Отмечается, что он совершил выстрелы в доме из револьвера системы Флобер. Когда мужчина увидел правоохранителей, то выбросил оружие в окно.

– В результате происшествия никто не пострадал. Стрельца доставили в специальное лечебное учреждение, – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что револьвер Флобер изъяли и направили на экспертное исследование.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото: Полиция Львовской области

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.