Стрельба в Киеве произошла в Дарницком районе из-за конфликта на дороге.

О чрезвычайном происшествии в Главном управлении Национальной полиции в Киеве сообщили 22 апреля.

По информации полиции, стрельба в Киеве произошла в Дарницком районе на улице Каменской.

— Установлено, что между фигурантом, ехавшим за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте, поэтому водитель сделал ему замечание. После этого между мужчинами разгорелась ссора. Впоследствии водитель достал оружие и произвел по меньшей мере три выстрела в сторону пешехода, – говорится в сообщении.

В результате пострадавший получил ранение ноги и спины.

На место происшествия прибыли бойцы полка полиции особого назначения № 1 и экипаж патрульной полиции, которые задержали стрелка и изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье о хулиганстве, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Если вину докажут в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. В Голосеевском районе столицы 58-летний вооруженный мужчина открыл огонь по людям, а затем захватил заложников в супермаркете.

Во время штурма спецназовцы ликвидировали нападающего.

В результате атаки погибли семь человек, по меньшей мере десять получили ранения и были госпитализированы.

СБУ расследует теракт в Киеве и устанавливает мотивы стрелка. По последним данным, теракту в Киеве 18 апреля предшествовал продолжительный бытовой конфликт между стрелком и его соседом. Перед стрельбой в Голосеевском районе между ними возникла ссора.

Преступник записывал все на диктофон. По всей вероятности, он хотел зафиксировать спор, чтобы использовать запись в качестве доказательства при возможном привлечении к ответственности, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве

