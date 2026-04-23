У Чернівецькій області затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство двох військовослужбовців ТЦК. За даними слідства, під час конфлікту він напав на них із ножем.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Напад на військових ТЦК на Буковині: що відомо

Інцидент стався 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області.

За даними слідства, під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (віком 33 та 51 років) виник конфлікт.

У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом військовим кількох ударів у ділянку шиї.

Після цього чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК.

Крім того, продовжуючи чинити опір, він вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Обох потерпілих госпіталізували — їм вчасно надали медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Нападника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство двох осіб та хуліганстві (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Раніше в Ужгород викрили вбивство українського військовослужбовця, до якого причетна 26-річна жінка.

Тіло військового знайшли 13 квітня в орендованій квартирі. Спершу розглядали версію природної смерті, однак згодом встановили, що жінка діяла за вказівками спецслужб РФ.

За даними слідства, вона отруїла військового невідомою речовиною, після чого намагалася інсценувати нещасний випадок.

Підозрювану затримали, їй інкримінують державну зраду.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

