Ночью против 25 апреля в Днепре слышны взрывы после того, как город атаковали ударные российские дроны. Около полуночи местные жители начали массово писать о мощном взрыве, после которого разгорелся масштабный пожар.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако местные жители публикуют фото и видео, на которых можно увидеть большое зарево.

Заметим, что россияне начали пускать группы Шахедов по Днепру вечером 24 апреля. Воздушные силы предупреждали об опасности и призвали местных и гостей оставаться в безопасных местах.

Напомним, последний раз взрывы в Днепре звучали 24 апреля. Тогда оказалось, что речь шла о работе украинского ПВО.

Также взрывы 25 апреля прогремели в Харькове. Там, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, зафиксировано попадание в многоэтажку.

