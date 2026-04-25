Унаслідок нічної масованої атаки на Дніпро ракетами та ударними безпілотниками поранення дістали понад 20 людей, відомо про двох загиблих.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Атака на Дніпро 25 квітня: що відомо

Під час ворожого удару в місті пролунали вибухи та виникли кілька пожеж.

Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхових будинків. Сталися пожежі. Одна з 4-поверхівок зруйнована.

Також під удар потрапили підприємства та об’єкт промислової інфраструктури.

Станом на зараз з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом, рятувальники дістали тіла двох загиблих людей.

Під завалами, ймовірно, ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За останніми даними, поранення дістала 21 людина.

Серед постраждалих — 9-річний хлопчик. Йому надали медичну допомогу, він проходитиме лікування амбулаторно.

З постраждалих 11 людей госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості окрім однієї – стан 28-річної жінки лікарі оцінюють як важкий.

Серед госпіталізованих — жінки віком 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік.

Попри те, що атака на Дніпро тривала всю ніч, ворог продовжив удари і вранці: пошкоджено АЗС, там спалахнула пожежа. Загорілися і три вантажівки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що місцеві мешканці почули потужний вибух у Дніпрі близько опівночі.

У соцмережах почали з’являтися фото та відео з великою загравою над містом, однак на той момент офіційного підтвердження інформації ще не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело : ДСНС

