Правоохранители восстановили полную картину теракта, произошедшего в Киеве 18 апреля, когда вооруженный мужчина открыл огонь по людям прямо на улице. Следователи также собрали подробную информацию о личности нападавшего.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Хронология теракта в Киеве

По его словам, злоумышленник родился в 1968 году в Москве. В течение 1992–2005 годов служил в рядах Вооруженных Сил Украины, где занимал должности, связанные с обслуживанием автомобильной техники. Завершил службу в звании майора.

После начала российской агрессии мужчина переехал в Киев из Бахмута. Ранее у него уже были проблемы с законом. Также он владел двумя официально зарегистрированными карабинами и травматическим пистолетом. Последнее разрешение на оружие получил на основании удостоверения журналиста, выданного одной из общественных организаций. Сейчас эти документы проверяет Служба безопасности Украины.

При анализе телефона нападавшего следователи нашли видео, на которых он дома тренировал быстрое приведение оружия в боевую готовность и отрабатывал прицельную стрельбу. В записях мужчина вел себя агрессивно: оскорблял людей, угрожал убийствами, использовал язык ненависти в отношении украинцев и выкрикивал нацистские лозунги.

Особую враждебность он испытывал к соседу, которого обзывал оскорбительными словами. Именно этот мужчина стал первой жертвой нападения.

По словам генпрокурора, толчком к трагедии стал конфликт из-за домофона, который нападавший самостоятельно ремонтировал. После этого часть жильцов не могла попасть в дом, что вызвало ссору.

Во время ссоры у подъезда мужчина начал стрелять из травматического оружия и ранил нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, вернулся в квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег квартиру и снова спустился на улицу. Там он продолжил стрельбу.

Возле дома нападавший убил соседа и таксиста. Также ранил сына первого погибшего, его жену, ее сестру и дворника, который прикрыл собой ребенка. Позже сестра и дворник скончались от ранений.

Свои действия мужчина записывал на аудио. После первых убийств он направился в супермаркет, где застрелил еще двух человек. Некоторых прохожих при этом предупреждал, чтобы те убегали, потому что будет стрельба.

В магазине нападавший ходил между рядами, угрожал посетителям оружием и убил одного из работников. Еще пять человек там получили ранения.

Забаррикадировавшись внутри с заложниками, мужчина требовал от сотрудницы кассы обмена валют вызвать представителя для переговоров. Деньги его не интересовали — он заявлял, что не собирается брать доллары из кассы.

Свои преступления нападавший объяснял якобы самообороной после конфликта у подъезда. Во время штурма спецназовцы его ликвидировали.

По словам Руслана Кравченко, в результате теракта погибли семь человек, еще семь пострадавших остаются в больнице.

Следствие также проверило возможные связи нападавшего со спецслужбами РФ, однако пока таких фактов не установлено. Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости мужчины будут сделаны после завершения посмертных экспертиз.

