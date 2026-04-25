Правоохоронці відтворили повну картину теракту, який стався у Києві 18 квітня, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по людях просто на вулиці. Слідчі також зібрали детальну інформацію про особу нападника.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Хронологія теракту у Києві

За його словами, зловмисник народився у 1968 році в Москві. Упродовж 1992–2005 років служив у лавах Збройних Сил України, де обіймав посади, пов’язані з обслуговуванням автомобільної техніки. Завершив службу у званні майора.

Після початку російської агресії чоловік переїхав до Києва з Бахмута. Раніше він уже мав проблеми із законом. Також володів двома офіційно зареєстрованими карабінами та травматичним пістолетом. Останній дозвіл на зброю отримав на підставі посвідчення журналіста, виданого однією з громадських організацій. Наразі ці документи перевіряє Служба безпеки України.

Під час аналізу телефону нападника слідчі знайшли відео, на яких він удома тренував швидке приведення зброї у бойову готовність і відпрацьовував прицільну стрільбу. У записах чоловік поводився агресивно: ображав людей, погрожував убивствами, використовував мову ненависті щодо українців та вигукував нацистські гасла.

Особливу ворожість він мав до сусіда, якого називав образливими словами. Саме цей чоловік став першою жертвою нападу.

За словами генпрокурора, поштовхом до трагедії став конфлікт через домофон, який нападник самостійно ремонтував. Після цього частина мешканців не могла потрапити до будинку, що спричинило сварку.

Під час суперечки біля під’їзду чоловік почав стріляти з травматичної зброї та поранив кількох людей. Коли патрони закінчилися, викинув пістолет, повернувся до квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання і знову спустився на вулицю. Там він продовжив стрілянину.

Біля будинку нападник убив сусіда та таксиста. Також поранив сина першого загиблого, його дружину, її сестру та двірника, який прикрив собою дитину. Пізніше сестра та двірник померли від поранень.

Свої дії чоловік записував на аудіо. Після перших убивств він попрямував до супермаркету, де застрелив ще двох людей. Деяких перехожих при цьому попереджав, щоб ті тікали, бо буде стрілянина.

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував відвідувачам зброєю та вбив одного з працівників. Ще п’ятеро людей там зазнали поранень.

Забарикадувавшись усередині із заручниками, чоловік вимагав від працівниці каси обміну валют покликати представника для переговорів. Гроші його не цікавили — він заявляв, що не збирається брати долари з каси.

Свої злочини нападник пояснював нібито самозахистом після конфлікту біля під’їзду. Під час штурму спецпризначенці його ліквідували.

За словами Руслана Кравченка, внаслідок теракту загинули семеро людей, ще семеро потерпілих залишаються у лікарні.

Слідство також перевірило можливі зв’язки нападника зі спецслужбами РФ, однак наразі таких фактів не встановлено. Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності чоловіка зроблять після завершення посмертних експертиз.

