Негода в Україні: є загиблі, без світла – понад тисяча населених пунктів
Через негоду в Україні є загиблі та поранені, рятувальникам доводиться ліквідовувати наслідки у 13 областях.
Про це повідомляють у пресцентрі ДСНС України.
Негода в Україні: які наслідки
Зазначається, що вже відомо про двох загиблих та двох поранених.
Зокрема, одна людина загинула у Черкасах, де дерево впало на квадроцикл під час руху.
Ще один чоловік загинув на Закарпатті, на нього також упало дерево.
Водночас у Полтаві дерево травмувало дитину.
– Знеструмлено 1121 населений пункт. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними та наголошують, що працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок негоди зникло світло та зупинилося метро.
Раніше стало відомо, що холодна погода в Україні 26 квітня з вітром, грозами та дощем спричинила пошкодження і проблеми з рухом у регіонах.
Синоптики попереджають про подальше посилення поривів вітру та низку ризиків.