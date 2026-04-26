Через негоду в Україні є загиблі та поранені, рятувальникам доводиться ліквідовувати наслідки у 13 областях.

Про це повідомляють у пресцентрі ДСНС України.

Негода в Україні: які наслідки

Зазначається, що вже відомо про двох загиблих та двох поранених.

Зокрема, одна людина загинула у Черкасах, де дерево впало на квадроцикл під час руху.

Ще один чоловік загинув на Закарпатті, на нього також упало дерево.

Водночас у Полтаві дерево травмувало дитину.

– Знеструмлено 1121 населений пункт. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними та наголошують, що працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок негоди зникло світло та зупинилося метро.

Раніше стало відомо, що холодна погода в Україні 26 квітня з вітром, грозами та дощем спричинила пошкодження і проблеми з рухом у регіонах.

Синоптики попереджають про подальше посилення поривів вітру та низку ризиків.

