Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 28 квітня й досі триває.

Ворог запустив 171 ударний безпілотник типу Shahed, зокрема й реактивні, Гербера, Італмас та дрони інших типів із напрямків із районів російських Курська, Шаталова, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в поки що захопленому Криму.

Близько 120 із них становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 29 квітня збили/приглушили 154 БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 12 локаціях.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі ще маневрують кілька дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

