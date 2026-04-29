РФ атакувала Україну 171 БпЛА, зокрема реактивними — Повітряні сили
Нічна атака на Україну була із застосуванням ударних безпілотників.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 28 квітня й досі триває.
Ворог запустив 171 ударний безпілотник типу Shahed, зокрема й реактивні, Гербера, Італмас та дрони інших типів із напрямків із районів російських Курська, Шаталова, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в поки що захопленому Криму.
Близько 120 із них становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 29 квітня збили/приглушили 154 БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 12 локаціях.
Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі ще маневрують кілька дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.
