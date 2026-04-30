Взрывы в Днепре: после атаки вспыхнул пожар, есть погибший и раненые
Взрывы в Днепре прогремели утром в четверг, 30 апреля, во время очередной атаки врага на город.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Обновлено в 18:30.
Взрывы в Днепре 30 апреля: что известно
По предварительным данным, враг нанес удар по Днепровскому району.
В результате взрывов в Днепре возник пожар — загорелись объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, загорелись магазин и автомобили, которые находились рядом с местом попадания.
По данным ОВА, уничтожены автобус и два легковых автомобиля, еще восемь авто повреждены. Также повреждены магазин и многоквартирный дом. Пожар, который вспыхнул после атаки, спасатели потушили.
Известно, что во время атаки погиб один человек. Еще 18 получили ранения.
Семь из них госпитализированы.
— 65-летний мужчина в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 33 года и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 года в состоянии средней тяжести, — отметил Александр Ганжа.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что только за эту ночь Россия выпустила
– В Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые машины… Важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день и безопасность нужна каждый день. Нужно России завершать свою войну, и это обеспечивает лишь давление на нее, – заметил он.
Зеленский призвал не снижать давление на россиян, чтобы санкции могли работать. Он еще раз поблагодарил всех, кто помогает Украине и украинцам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА