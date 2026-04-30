Взрывы в Днепре прогремели утром в четверг, 30 апреля, во время очередной атаки врага на город.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Обновлено в 18:30.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, враг нанес удар по Днепровскому району.

В результате взрывов в Днепре возник пожар — загорелись объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, загорелись магазин и автомобили, которые находились рядом с местом попадания.

По данным ОВА, уничтожены автобус и два легковых автомобиля, еще восемь авто повреждены. Также повреждены магазин и многоквартирный дом. Пожар, который вспыхнул после атаки, спасатели потушили.

Известно, что во время атаки погиб один человек. Еще 18 получили ранения.

Семь из них госпитализированы.

— 65-летний мужчина в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 33 года и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 года в состоянии средней тяжести, — отметил Александр Ганжа.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что только за эту ночь Россия выпустила

– В Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые машины… Важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день и безопасность нужна каждый день. Нужно России завершать свою войну, и это обеспечивает лишь давление на нее, – заметил он.

Зеленский призвал не снижать давление на россиян, чтобы санкции могли работать. Он еще раз поблагодарил всех, кто помогает Украине и украинцам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.