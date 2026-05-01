Атака на Измаильский район: целью РФ была портовая инфраструктура
В ночь на 1 мая российские войска атаковали Измаильский район — под ударом снова оказалась портовая инфраструктура.
Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.
Атака на Измаильский район 1 мая: что известно
В результате атаки на Измаильский район вспыхнули пожары в порту, которые оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сейчас специалисты продолжают работать на местах, уточняются масштабы разрушений и последствия атаки на Измаильский район 1 мая 2026 года.
Напомним, что в ночь на 1 мая российские войска также атаковали Одессу ударными беспилотниками.
В городе зафиксировали попадание в жилые многоэтажки — загорелась 16-этажка, а также еще одна высотка, где пожары возникли на 11-м и 12-м этажах.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.
Фото: Измаильская РГА