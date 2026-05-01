Уночі проти 1 травня російські війська атакували Ізмаїльський район — під ударом знову опинилася портова інфраструктура.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Атака на Ізмаїльський район 1 травня: що відомо

Унаслідок атаки на Ізмаїльський район спалахнули пожежі в порту, які оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зараз дивляться

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Наразі фахівці продовжують працювати на місцях, уточнюються масштаби руйнувань і наслідки атаки на Ізмаїльський район 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, що вночі проти 1 травня російські війська також атакували Одесу ударними безпілотниками.

У місті зафіксували влучання у житлові багатоповерхівки — загорілася 16-поверхівка, а також ще одна висотка, де пожежі виникли на 11-му та 12-му поверхах.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ізмаїльська РДА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.