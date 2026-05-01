Атака на Ізмаїльський район: ціллю РФ була портова інфраструктура
Уночі проти 1 травня російські війська атакували Ізмаїльський район — під ударом знову опинилася портова інфраструктура.
Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.
Атака на Ізмаїльський район 1 травня: що відомо
Унаслідок атаки на Ізмаїльський район спалахнули пожежі в порту, які оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Наразі фахівці продовжують працювати на місцях, уточнюються масштаби руйнувань і наслідки атаки на Ізмаїльський район 1 травня 2026 року.
Нагадаємо, що вночі проти 1 травня російські війська також атакували Одесу ударними безпілотниками.
У місті зафіксували влучання у житлові багатоповерхівки — загорілася 16-поверхівка, а також ще одна висотка, де пожежі виникли на 11-му та 12-му поверхах.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.
Фото: Ізмаїльська РДА