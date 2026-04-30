Взрыв в Белой Церкви: задержан подозреваемый в атаке на ТЦК
- В Белой Церкви мужчина бросил гранату на территорию ТЦК.
- Задержанному 68 лет, у него обнаружили еще две гранаты.
В Киевской области в четверг, 30 апреля, раздался взрыв. Впоследствии оказалось, что 68-летний мужчина бросил гранату в админздание ТЦК в Белой Церкви.
Об этом сообщила Национальная полиция Киевской области.
Взрыв в Белой Церкви: что произошло
Отмечается, что сообщение о взрыве в Белой Церкви в полицию поступило в 18.13.
– Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался местный житель. Потерпевших нет. На месте работали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники полиции Киевщины, патрульные полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины, говорится в сообщении.
Позже Киевская областная прокуратура уточнила, что 30 апреля около 17:55 в городе Белая Церковь 68-летний местный житель перебросил через ограждение учреждения боевую гранату РГД-5, которая сдетонировала на территории ТЦК.
– К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. Мужчину оперативно задержали. В ходе обыска при нем обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяты для проведения экспертных исследований, – говорится в заявлении.
Предварительно удалось установить, что в начале апреля этот мужчина мог попасть под влияние российских спецслужб.
Прокуратура считает, что неустановленные лица, вероятно, использовали методы психологического давления и манипуляций, убедив мужчину принять участие в якобы “проверке защищенности” помещения ТЦК.
– Боеприпасы он забрал из тайника, обустроенного на территории Белоцерковского района. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, – отметили в прокуратуре.
Событие расследуют как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Отмечается, что все обстоятельства преступления устанавливаются, в частности, происхождение боеприпасов. Также проверяют возможную причастность представителей спецслужб РФ к подготовке этого преступления.
Напомним, в день инцидента стало известно, что в Белоцерковском ТЦК разоблачена коррупционная схема.