В Киевской области в четверг, 30 апреля, раздался взрыв. Впоследствии оказалось, что 68-летний мужчина бросил гранату в админздание ТЦК в Белой Церкви.

Об этом сообщила Национальная полиция Киевской области.

Взрыв в Белой Церкви: что произошло

Отмечается, что сообщение о взрыве в Белой Церкви в полицию поступило в 18.13.

– Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался местный житель. Потерпевших нет. На месте работали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники полиции Киевщины, патрульные полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины, говорится в сообщении.

Позже Киевская областная прокуратура уточнила, что 30 апреля около 17:55 в городе Белая Церковь 68-летний местный житель перебросил через ограждение учреждения боевую гранату РГД-5, которая сдетонировала на территории ТЦК.

– К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. Мужчину оперативно задержали. В ходе обыска при нем обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяты для проведения экспертных исследований, – говорится в заявлении.

Предварительно удалось установить, что в начале апреля этот мужчина мог попасть под влияние российских спецслужб.

Прокуратура считает, что неустановленные лица, вероятно, использовали методы психологического давления и манипуляций, убедив мужчину принять участие в якобы “проверке защищенности” помещения ТЦК.

– Боеприпасы он забрал из тайника, обустроенного на территории Белоцерковского района. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, – отметили в прокуратуре.

Событие расследуют как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Отмечается, что все обстоятельства преступления устанавливаются, в частности, происхождение боеприпасов. Также проверяют возможную причастность представителей спецслужб РФ к подготовке этого преступления.

Напомним, в день инцидента стало известно, что в Белоцерковском ТЦК разоблачена коррупционная схема.

