Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Одессе возле детской площадки.

Об этом 1 мая сообщили в патрульной полиции Украины.

Стрельба в Одессе: что известно

Инцидент произошел накануне вечером 30 апреля в одном из жилых районов города.

Сейчас смотрят

В полицию поступило сообщение о стрельбе в Одессе. По словам заявителя, неизвестный мужчина произвел выстрел в воздух вблизи детской площадки и пошел в сторону соседней улицы.

Патрульные оперативно прибыли на место, установили приметы нарушителя и начали обследование прилегающей территории.

Вскоре мужчину, который подпадал под ориентировку, обнаружили и задержали.

Во время проверки у него нашли предмет, похожий на пистолет, снаряженный патронами шумового действия. Также установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Ранее подобный инцидент произошел в Харькове — там мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в метро.

На станции Исторический музей он произвел выстрел из стартового пистолета вверх. К счастью, никто не пострадал.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.