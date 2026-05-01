Стрельба в Одессе: мужчина открыл огонь возле детской площадки
Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Одессе возле детской площадки.
Об этом 1 мая сообщили в патрульной полиции Украины.
Стрельба в Одессе: что известно
Инцидент произошел накануне вечером 30 апреля в одном из жилых районов города.
В полицию поступило сообщение о стрельбе в Одессе. По словам заявителя, неизвестный мужчина произвел выстрел в воздух вблизи детской площадки и пошел в сторону соседней улицы.
Патрульные оперативно прибыли на место, установили приметы нарушителя и начали обследование прилегающей территории.
Вскоре мужчину, который подпадал под ориентировку, обнаружили и задержали.
Во время проверки у него нашли предмет, похожий на пистолет, снаряженный патронами шумового действия. Также установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Ранее подобный инцидент произошел в Харькове — там мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в метро.
На станции Исторический музей он произвел выстрел из стартового пистолета вверх. К счастью, никто не пострадал.