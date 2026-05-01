Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі біля дитячого майданчика.

Про це 1 травня повідомили в патрульній поліції України.

Стрілянина в Одесі: що відомо

Інцидент стався напередодні ввечері 30 квітня в одному з житлових районів міста.

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Одесі. За словами заявника, невідомий чоловік здійснив постріл у повітря поблизу дитячого майданчика та пішов у бік сусідньої вулиці.

Патрульні оперативно прибули на місце, встановили прикмети порушника та розпочали обстеження прилеглої території.

Невдовзі чоловіка, який підпадав під орієнтування, виявили та затримали.

Під час перевірки в нього знайшли предмет, схожий на пістолет, споряджений набоями шумової дії. Також встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили та направили на експертизу.

Раніше подібний інцидент стався у Харкові — там чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину в метро.

На станції Історичний музей він здійснив постріл зі стартового пістолета вгору. На щастя, ніхто не постраждав.

