Стрілянина в Одесі: чоловік відкрив вогонь біля дитячого майданчика
Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі біля дитячого майданчика.
Про це 1 травня повідомили в патрульній поліції України.
Стрілянина в Одесі: що відомо
Інцидент стався напередодні ввечері 30 квітня в одному з житлових районів міста.
До поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Одесі. За словами заявника, невідомий чоловік здійснив постріл у повітря поблизу дитячого майданчика та пішов у бік сусідньої вулиці.
Патрульні оперативно прибули на місце, встановили прикмети порушника та розпочали обстеження прилеглої території.
Невдовзі чоловіка, який підпадав під орієнтування, виявили та затримали.
Під час перевірки в нього знайшли предмет, схожий на пістолет, споряджений набоями шумової дії. Також встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили та направили на експертизу.
Раніше подібний інцидент стався у Харкові — там чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину в метро.
На станції Історичний музей він здійснив постріл зі стартового пістолета вгору. На щастя, ніхто не постраждав.