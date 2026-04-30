У Київській області у четвер, 30 квітня, пролунав вибух. Згодом виявилось, що 68-річний чоловік кинув гранату в адмінбудівлю ТЦК в Білій Церкві.

Про це повідомила Національна поліція Київської області.

Вибух у Білій Церкві: що сталося

Зазначається, що повідомлення про вибух у Білій Церкві до поліції надійшло о 18:13.

Зараз дивляться

– Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих немає. На місці працювали слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України, – йдеться у повідомленні.

Пізніше Київська обласна прокуратура уточнила, що 30 квітня близько 17:55 у місті Біла Церква 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території ТЦК.

– На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень, – сказано в заяві.

Попередньо вдалось встановити, що на початку квітня цей чоловік міг потрапити під вплив російських спецслужб.

Прокуратура вважає, що невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито “перевірці захищеності” приміщення ТЦК.

– Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району. Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, – зазначили в прокуратурі.

Подію розслідують як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 114-1 КК України і ч. 1 ст. 263 КК України).

Наголошується, що всі обставини злочину ще встановлюються, зокрема, походження боєприпасів. Також перевіряють можливу причетність представників спецслужб РФ до підготовки цього злочину.

Нагадаємо, в день інциденту стало відомо, що в Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.