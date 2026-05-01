В воздушном пространстве Черкасщины фиксируют вражеские цели – в области работает ПВО.

Взрывы в Черкасской области 1 мая: что известно

Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, в области продолжается воздушная тревога.

– Фиксируем вражеские цели в нашем воздушном пространстве. В области работают силы и средства ПВО, – сообщил он.

В то же время Игорь Табурец сообщил о последствиях атаки РФ — в Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании – выбило окна.

В результате атаки пострадавших нет. Дети и персонал находились в укрытии.

По предварительным данным, повреждены также три частных дома. Обследование продолжается.

Напомним, что сегодня, 1 мая, также были слышны взрывы в Виннице и Винницкой области — россияне запустили ударные дроны Шахед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

Фото: Игорь Табурец

