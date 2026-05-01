Вчера, 30 апреля, в Черкасской области, возле села Княжья Звенигородского района, произошло ДТП, в котором погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Об этом сообщают в Черкасском областном ТЦК.

ДТП в Черкасской области 30 апреля

Также в дорожно-транспортном происшествии пострадали один военнослужащий и гражданский, их доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Национальной полиции.

Село Княжья находится по дороге в город Звенигородка.

